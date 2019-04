UDO Super 6, polyphoner Hybrid-Synthesizer aus Bristol

Binaural Synthesis & Super-Wave

Die neue Firma UDO Audio kündigt ihren ersten polyphonen Synthesizer an. UDO Super 6 soll, trotz seines Namens, mit 12 Stimmen aufwarten.

Hinter der neuen Firma steht unter anderem George Hearn, der bereits den analogen Polysynth Modal Electronics 008 entworfen hat. Erst ein paar Information wurden nun preisgegeben. Die Klangerzeugung arbeitet mit einer Kombination von FPGA und analoger Technik. Weitere Schlagwörter auf der Bewerbung sind Binaural Synthesis, Polywave und Super-Wave Technology.

Ein Sheet listet einige Features auf:

Binaural Analog Signal Path For Stereo Movement And Spatial Effects

7-Core Super-Wavetable Main Oscillator With Waveform Download

OSC 2 With FM, Sync, Sub Oscillator And X-Fade Modes

External Audio Input With Audio Trigger

Flexible LFOs, Envelopes And Modulation Matrix

Dual Stereo Digital Effects

Das 4-Oktaven Keyboard macht mit seinem Metallgehäuse und dem Design mit industriellem Look schon mal einen soliden Eindruck. Der Entwurf stammt (wieder einmal) von Axel Hartmann.

Das erste Foto lässt eine Effekt-Sektion mit Delay und Chorus erkennen, wobei der Chorus mit seinen zwei Tasten doch ein wenig an den trotz seines deutlichen Rauschens überaus beliebten Juno-Chorus erinnert. Auch die Gestaltung bei den Reglern, wie zum Beispiel bei den zwei ADSR Hüllkurven, weckt zumindest entfernt Assoziationen zum Juno. Das zweite Bild lässt einen offenbar gut ausgestatteten Arpeggiator / Sequencer erkennen. Und auf dem oberen Teil des Panels sieht man einige Zuweisungen für Modulationsquellen, die man wohl anteilig auf die Oszillatoren routen kann. Offensichtlich setzt UDO Super 6 auf Fader zur Bedienung von Oszillatoren, Filter und Modulatoren, was ebenfalls ein wenig an die Synthesizer von Roland erinnert. Allerdings hat der britische Synthesizer doch deutlich mehr Features als etwa ein analoger Japaner aus den 80ern. Wirklich detaillierte Informationen zur Ausstattung sind im Moment noch nicht in Erfahrung zu bringen, doch wir bleiben natürlich am Ball.

UDO Super 6 soll auf der Superbooth 2019 am Stand W377 erstmalig vorgestellt werden. Über Preis und Verfügbarkeit gibt es natürlich noch keine Angaben, aber immerhin wurde schon der Analogspezilaist Alex4 als deutscher Vertrieb angegeben.