Die Schöpfer des Oberheim Matrix-6000 Synthesizers

6-stimmig polyphon, 12 Oszillatoren pro Stimme, Mega!

Als ich erstmals auf YouTube das Video zum sogenannten Oberheim Matrix-6000 sah, war ich schlichtweg sprachlos. Und nicht nur mir ging es so, denn seit das Video am 27. April 202 erstmals online ging, fanden sich unzählige User in den Kommentaren, die das genauso erlebt hatten wie ich.

Doch ganz langsam. Oberheim Matrix-6000? Die Auflösung ist ganz einfach. Sechs Einheiten des sechstimmigen Klassikers Oberheim Matrix-1000 wurden zu einer Einheit gebündelt, bei der jede der 6 Stimmen über bis zu 12 Oszillatoren verfügt.

Hinter dem Projekt stehen Bernd van Vugt und The Synth King, der ebenfalls Bernd mit Vornamen heißt, aber seinen Nachnamen lieber geheim halten möchte. Im Folgenden nenne ich ihn daher bei seinem Künstlernamen.

6x Oberheim Matrix-1000 = Matrix-6000

The Synth King war es, der die Idee hatte, die sechs Matrix-1000 Rack-Expander von Bernd van Vugt miteinander zu verknüpfen., Er stelle an allen Modulen einen identischen Klang ein, teilte sie im Stereo-Panorama auf und verstimmteste sie leicht gegeneinander. Stacking wird diese Methode genannt, nur üblicherweise verwendet man dafür verschiedene Klangerzeuger. In diesem Fall nutzte man eben identische Expander, um einen extrem fetten und breiten Klang zu erzeugen.

Um die Zuhörerschaft davon zu überzeugen, wieviel besser sechs Matrix-1000 klingen als nur ein Matrix-1000, produzierte er besagtes Video, auf dem wir abwechselnd 6 Matrix-1000 und danach den selben Sound von einem einzelnen Matrix-1000 hören.

Der Unterschied ist enorm, denn wenn der Matrix-6000 erklingt, geht die Sonne auf. Was für ein Breitwandsound! Unglaublich! Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr das nun umgehend nachholen. Es lohnt sich:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Und auch Chefredakteur Tyrell hatte es das Video angetan und so beschlossen wir, den beiden Machern einen eigenen Beitrag zu widmen.

Es hat ein wenig gedauert, um mit den beiden Kontakt aufzunehmen und die Story zu verfassen – aber die Mühe war es Wert:

Übrigens: Im AMAZONA.de Oberheim Matrix-1000 Test findet ihr alle Informationen zu diesem Synthesizer.

Die Initialzündung

Bernd und The Synth King lernten sich über ein Synthesizer-Gebrauchtmarktangebot kennen. Bernd hatte einen Roland JX8P annonciert, an dem The Synth King Interesse bekundete.

Die beiden merkten sehr schnell, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, wodurch sich eine Freundschaft entwickelte. Beide besitzen einen ein (ARP) Rhodes Chroma und den Formanta Polivoks. Gesprächsstoff gab es also genug.

Die Idee für den Oberheim Matrix-6000

Die Idee, 6 Matrix-1000 miteinander zu stacken, basiert auf einem Besuch Bernd van Vugt in einem Fachgeschäft für Synthesizer. Dort wurden vier Yamaha TF1 Einschübe aus einem TX816 zusammengeschaltet. Der Vorführer hat nach und nach ein TF1 aktiviert. Bernd war schon nach dem dritten Gerät hin und weg, weil der Sound ein ganz eigenes Leben entwickelte. Es werden Schwebungen erzeugt, die ein einzelnes Instrument nicht erzeugen kann.

Allerdings hat Bernd aufgrund von Beruf und Familiengründung 1989 zum letzten Mal Musik gemacht. Bernd hat das Erlebnis aber nicht vergessen. Als das Kinderzimmer frei wurde, hatte Bernd Platz, sich seinem Hobby zu widmen und die Idee des „Stackens“ wurde wieder aufgegriffen. Er stellte sich die Frage, wie man diese Idee auf die Spitze treiben könnte.

Die 6 Matrix-1000 wurden von Bernd schnell hintereinander angeschafft. Vor ein paar Jahren zahlte man nur 500 Euro pro Stück. Bernd spricht von seinem Budget Oberheim Matrix-12. Ursprünglich sollte jeder Matrix-1000 ein Lexicon MPX 550 als Effektgeräte zugewiesen bekommen. Um den Sound zu verbessern, sollte jeder Matrix-1000 zusätzlich mit einem ein Akai PEQ6 ausgerüstet werden. Dieses Setup war nicht nur ein Gedankenspiel, sondern wurde einmal aufgebaut. Für die Verschaltung brauchte Bernd einen Tag, dann gab es Abendessen und das Rack wurde wieder abgebaut.

Als The Synth King zum ersten Mal von Bernds Idee hörte, stellte er das Konzept infrage, weil ein Matrix-1000 eben wie ein Matrix-1000 klingt. The Synth King war der Ansicht, dass es keinen großen Unterschied macht, wenn man 6 Geräte gleichzeitig anspielt. Als sie den Matrix-6000 aufgebaut hatten und anspielten, gingen auch ihm die Ohren auf. Die langweiligen Werksounds klangen plötzlich unglaublich gut. Sofort war klar, dass man dieses Konzept der Öffentlichkeit vorstellen musste. The Synth King schaffte das Rack in sein Studio und nach einigen technischen Schwierigkeiten war das Video fertig und konnte auf die Welt losgelassen werden.

In unserem Gespräch mussten wir natürlich auf die Arbeitsweise von ABBA zu sprechen kommen, weil sie im Multitrack-Verfahren 40-stimmige Chorgesänge konstruiert haben. Demzufolge würde es doch reichen, einen Matrix-1000 einfach sechsmal hintereinander aufzunehmen und schon könnte man die Klanggewalten, die im Video zu hören sind, mit nur einem Matrix 1000 nachahmen.

Doch nach der Ansicht The Synth King und Bernd funktioniert das nicht so einfach. Die alten Oberheim Synthesizer unterscheiden sich in ihrer Kalibrierung leicht voneinander. Heute würden wir sagen, dass dies den Charme der alten Synthesizer ausmacht, weil sich Instrumente einer Serie aufgrund von Alter und Bauweise klanglich voneinander unterscheiden können.

Sie führen aus, dass man die Ungenauigkeit von VCOs mit denen der DCOs des Matrix-1000 simulieren kann, um diese unglaubliche Dichte und Schwebungen zu erzeugen. Das Klangbild wird viel organischer und unberechenbarer. Ein Matrix-1000 alleine klingt unspektakulär, führt The Synth King weiter aus.

Als Beispiel für diese Arbeitsweise haben wir uns Queen, Nirvana, ABBA, Beach Boys, Jean-Michel Jarre um die Ohren geworfen. Wir sind uns einig, dass man Stacking von Layering unterscheiden muss. Beim Layern werden verschiedene Synthesizer einer identischen Tonfolge gleichzeitig angesteuert. Beim Stacking hat man es mit einer Kaskade von dem gleichen Instrument zu tun, die alle über die gleiche Einstellung verfügen.Um den Sound breiter zu gestalten, bietet es sich an, die einzelnen Instrumente im Stereopanorama zu verteilen.

Der Synthesizer-Enthusiast „The Synth King“

The Synth King aka. Bernd ist studierter Kirchenmusiker und Pianist. Er entschloss sich für die Laufbahn des Musiklehrers. Seine Fähigkeiten, die er als Organist erworben hat, nutzt er auch noch heute, da er bei Auftritten zusätzlich zu seinen Händen auch mit MIDI-Pedalen arbeitet.

Im Aufbaustudium studierte er Rock- und Pop-Musik. Sein Schwerpunkt waren Produktionstechniken und Synthesizer-Programmierung. Ein Musiklehrer, der sich für Synthesizer interessiert? Ungewöhnlich! Als er anfing zu studieren, gab es Veränderung in der Lehrerausbildung. Rock und Popmusik wurde in das Studium aufgenommen.

Mit dem Wegbereiter Professor Kemmelmeyer und Hempel schrieb er Schulbücher und reiste durch die Republik, um das Lehrpersonal von den Möglichkeiten des Musizieren mit dem Computer zu überzeugen. In einem dieser Bücher nahmen sie das Kapitel „Musik mit Maus und Monitor“ auf. Seit dem Entstehen von MIDI war er ständig auf Lehrerfortbildungen und hat Kurse gegeben, um seinen Kollegen für die neue Technologie zu begeistern.

An seiner Schule gibt es ein klassisches Schulorchester, aber auch ein Tonstudio, das mit Synthesizern ausgestattet ist. Er lehrt Schülern und Schülerinnen Musikproduktion und dieser werden dabei von der Soft- und Hardware-Schmiede Steinberg unterstützt. Er ist begeistert davon, wie unkonventionell seine Schüler mit der Software umgehen und Musik produzieren.

Sein YouTube-Kanal wurde mit dem Anspruch gegründet, jeweils einen Song mit einem Synthesizer zu komponieren. Diese Serie nannte The Synth King „One Synth, One Song“. Mit der Pandemie stellte sich die Frage, wie kann man Musikunterricht online vermittelt und deswegen hat er Tutorials gedreht, die nicht nur seine Schüler und Schülerinnen gesehen haben.

Der Kanal hatte von Anfang an Erfolg und die Idee, Synthesizer vorzustellen, war naheliegend. YouTube ist in erster Linie ein Hobby, das es ihm ermöglicht, mit anderen Synthesizer-Nerds ins Gespräch zu kommen.

Mit Behringer kam er in Kontakt, weil er ein Foto von seinem Yamaha CS-60 postete. Er wurde von Uli Behringer gefragt, ob er dessen Chips besitzen würde. Letztendlich war Behringer nicht auf Chips von The Synth King angewiesen, aber weil er einen Oberheim OB-Xa besitzt, wurde er in das Betatestprogramm des Clones UB-XA aufgenommen. Das dazugehörige Video hat The Synth King für seinen YouTube-Kanal produziert und Behringer hat angefragt, ob sie es verwenden dürften.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

The Synth King ist auch ein selfmade Elektroniker. In seiner Werkstatt repariert er seine Instrumente selbst. Viele seiner Synthesizer hat er defekt erworben und wieder fit gemacht. So konnte er ein Oberheim OB-Xa vor dem Schrott bewahren und sein Yamaha CS-60 rettete er vom Sperrmüll. Ich erspare es mir, seine Sammlung aufzuzählen. Sehenswert ist das Video seiner Studiotour. Generell glänzt The Synth King in seinen Videos mit ausgezeichneten Fachwissen. Außerdem war er jahrelang in der DIY-Szene tätig und baute z. B. Kompressoren nach, die man auch in dem Video seiner Studiotour sieht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Sein erster Synthesizer war ein Roland D-50 und seine Liebe für Vintage-Synthesizer hängt mit diesem Instrument zusammen. Er wollte wissen, welche Synthesizer es vor dem D-50 gab. Ein Freund von ihm hatte ein Roland Alpha Juno 2, dann besorgte sich The Synth King den Roland JX-10. Für sein Empfinden sind die analogen Synthesizer viel lebendiger und ansprechender.

Damals nutze man Synthesizer auch, um Pianos oder Streicher nachzuahmen. Wenn Synthesizer nicht Klänge nachahmen, sondern ihr volles Potenzial ausschöpfen, erzeugen sie richtig gute und ungewöhnliche Klänge, erzählte The Synth King in unserem Gespräch. Wenn er einen Synthesizer kennengelernt hat, erstellt er für diesen erst einmal eine eigene Soundbank, die dem Charakter des jeweiligen Instruments entspricht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Die Bänke sind bei Particular Sound käuflich zu erwerben. The Synth King erstellte schon Soundbänke für den Korg DW-8000, Roland JX-10, Roland MKS-70 etc. Obwohl er ein Freund von analogen Vintage Synthesizern ist, lehnt er neue digitale Instrumente nicht ab. Mit diesen Instrumenten vollzieht er gerne ungewöhnliche Experimente. So hat er das EPROM des Roland W-30 gelöscht und mit Sounds aus seiner Synthesizersammlung ersetzt. Nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, aber auch diese wurde mir Bravour gelöst, wie das Video zeigt.

Bernd van Vugt

Bernd ist Fan von klassischen analogen Synthesizern, wozu er den DX7 noch hinzuzählt. Ihm ist es wichtig, dass die Instrumente über einen eigenen Charakter verfügen und ein eigenes Leben haben. Die Familiengründung und Karriere haben dafür gesorgt, dass Bernd zum letzten Mal 1989 Musik gemacht hat. Als das Kinderzimmer frei geworden war, konnte er seinen (ARP) Rhodes Chroma und Yamaha DX7IIFD reaktivieren, die er bis zu diesem Zeitpunkt eingelagert hatte.

Bernd van Vugt interessiert nicht so sehr das Musikmachen, sondern das Soundschrauben. Er ist kein Musiker oder Komponist. Er ist ein Nerd. Es geht ihm um den Sound und Ideen, die sich in seinem Kopf befinden und in Realität umgesetzt werden sollen. Davon profitiert sein Sohn, denn dieser ist Musiker und kann dank Bernd van Vugts Studio auf eine Vielzahl von echten analogen Synthesizer-Sounds zurückgreifen, die nach der Meinung von Bernd eine ganz andere Klangästhetik transportieren als VSTs.

Das Studio von Bernd van Vugt misst mit Dachschräge 8 m². Da der Platz beschränkt ist, bestehet ein ständiger Optimierungsbedarf. Derzeit arbeitet Bernd mit einem Behringer X-32 Rack, kombiniert mit zwei Behringer S16, einem Behringer S32 und einem Behringer SD16, die mit CAT5e Kabel in ein Netzwerk eingebunden sind. Letztendlich laufen 96 Audioein- und 48 Audioausgänge (ohne Effekte, Sends und Returns!) zusammen.

Der 8 m² Raum sorgt dafür, dass die Kabel nie richtig liegen. Außerdem hat er sich noch nicht getraut, alle Geräte gleichzeitig anzuschalten. Er befürchtete, dass es zu einem Kurzschluss kommen könnte. Diese Sorge ist nicht unbegründet, denn seine Sammlung aus Synthesizern und Effektgeräten könnte die Stromversorgung erheblich belasten, denn zu den schon erwähnten Instrumenten und Effekten gesellen sich noch:

2x Access Virus A, Böhm Expander, 2x Casio FZ10M, 2x Casio FZ8M, 2x dbx 120XP, Doepfer MS-404, Dynacord CLS 222, Dynacord DRP-10, Dynacord DRP-15, Dynacord DRP-20X, E-MU UltraProteus, iConnectivity mio10, Kawai K5m, Kawai MAV8, 4x Kawai RV-4, Korg DVP-1 Vocoder, Roland VP-70, Kurzweil K1000 AX Plus, 2x Lexicon MX-400XL, 2x Novation Drum Station, Novation Super Bass Station, 2x Peavey Spectrum Bass 2, 2x Peavey Spectrum Organ, Roland A70, Roli Seabord, Roland AX7, 2x Roland JV-2080, Roland MKS-20, 2x Roland MKS-70, 2x Roland MKS-80, 2x Roland RSP-550, 2x Roland SDE-2500, Roland SDE-330, 2x Roland SRV-2000, Roland SRV-3030, 2x Roland SVR-330, Technis WSA-1r, 2x Waldorf Midibay, Waldorf MicroQ, Waldorf Microwave, Waldorf Microwave 2, Yamaha MU100R, 2x Yamaha SPX-990, 2x Yamaha TG77, 2x Yamaha TX802, 2x Yamaha TX816.

Es ist auffällig, dass Bernd viele Synthesizer und Effektgeräte doppelt hat: Bernd steht auf Layering und Stacking.

Der Studioaufbau ist ein Projekt, das Bernd van Vugt in seiner knapp bemessenen Freizeit und nach seinem Zeitplan umsetzt. Das nächste Ziel ist es, eine dauerhafte Verkabelung des Matrix-6000 herzustellen. Alle 6 Klangerzeuger und die Effekte sollen eine Einheit bilden, wodurch alleine schon 18 Kanäle belegt werden. Da Bernd schon lange keine Musik mehr gemacht hat, möchte er

seine Instrumente wieder verstehen, die er aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat.

Klangbeispiele Oberheim Matrix-6000

Die dreistellige Nummer bezieht sich immer auf das Preset des Matrix-1000, das Bernd van Vugt ausgewählt hat. Die Bezeichnung Detune erklärt die Schritte, in denen die einzelnen Matrix-1000 verstimmt wurden. Im Fall 823_02-Detune+012345 bedeutet das: Der erste Matrix-1000 wurde nicht verstimmt, der zweite um 1, der dritte um 2 etc. Wie man sieht, hat Bernd die Matrix-1000 in verschiedenen Variationen gestimmt. Die anderen Bezeichnungen haben keine Bedeutung und können ignoriert werden, außer dem Unison-Sound, den Bernd uns freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt hat. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Matrix-1000 im Panorama verschoben wurden. Der erste Matrix-1000 erklingt links und in Abstufungen landen wir beim sechsten Matrix-1000 rechts.