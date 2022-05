Report: Rundgang über die Superbooth 22

Mister B geht auf die Superbooth



Diese Sooperbooth ist aus mehreren Gründen eine besondere Veranstaltung. Die Sooperbooth wird 20 Jahre alt. Wir befinden uns in der edemischen Phase einer Pandemie und Toby hat Kamera-Premiere. Aber der Reihe nach. Zunächst gilt mein Dank an die Leser und Kollegen, die tatsächlich den Mut fanden, uns anzusprechen.

Dies war, als rasender Scout (aka Toby, der Jäger des verlorenen Synths), mein persönliches Highlight. Die Gespräche waren immer sehr informativ, interressant und verbindend. Denn bei aller Liebe zu Hightech und Synths, es sind die Menschen, die am Ende des Tages damit Musik machen. Danke!

ANZEIGE

Tag 0 – Happy Birthday

Die Geburtstagsfeier und Eröffnungsvernisage,war ein Event, was auch noch lange hängen bleiben wird. Herr Schneider war bestens aufgelegt und präsentierte einer seiner besonders launigen Ansprachen. Er sparte nicht mit Kritik am Berliner Senat, ich kann es nachvollziehen. Die Corona-Regeln sind in Berlin teilweise absurd. Was in einem Stadtbezirk erlaubt ist, geht in anderen gar nicht. Nun schlug er in seiner Ansprache allerdings auch versöhnliche Töne an und gratulierte anwesenden Ausstellern zum Kommen und erinnerte anwesende Gäste auch daran, dass eine solche Messe auch von Ticket-Verkäufen lebt. Und in welch privilegierter Situation wir leben.

Letztlich heben wir unser Glas Sekt auf 20 Jahre Sooperbooth, mit einer Träne in Richtung Frankfurt und sagen: „Auf die nächsten zwanzig Jahre! Prost!“ Achja, es gab auch Torte und die war tatsächlich lecker.

Einer der großen Kritikpunkte war im letzten Jahr die Lautstärke der Konzerte im Auditorium. Wer die teilweise absurde Lautstärke dort erlebt hat, kann dies nachvollziehen.

Insofern gute Entscheidung, das Konzertgeschehen ins Bungalowdorf zu verlagern. Und Tante Frizzante im Auditorium zu platzieren. Dies war nicht die einzige Neuerung. Zum einen gab es dieses Jahr keinen Westflügel, der in Summe weder den Nerven noch der Akustik genügte. Ebenso war das Sooperbooth-Team so smart, die Anordnung so zu strecken, dass man nicht mitbekommen hat, ob es voll oder leer war. Es hat sich schön verlaufen.

ANZEIGE

Highlight des Eröffnungsabends waren sicher die vielen interassanten Hintergrundgespräche, sei es nun mit Musikern und Musikerinnen oder Kollegen und Kolleginnen anderer Magazine und Redaktionen und eben auch mit Mitarbeitern oder Inhabern von Musiktechnik-Firmen.

T-Shirt des Tages: „Synth Gods Against All Odds“ von Dreadbox.

Tag 1 – Komm ich jetzt ins Fernsehen

Tage auf der Sooperbooth haben durchaus ihre Struktur. Man trifft sich morgens bei Effi Biest (Johanna) auf einen Kaffee und lauscht der Charles Matuschewski Morning Show.

Stargast am Erröffnungstag: Gaz Williams.

Dann malt man sich seinen Plan und markiert die Highlights. Dieses Jahr scheint es nicht so viele zu geben. Deshalb wurde redaktionsintern entschieden, die Video-Interviews anders zu gestalten. Ich möchte da jetzt nicht spoilern, aber das hatte schon seine Delling- und Netzer-Momente, was Kollegin Katrin Kaspar und Toby gemacht haben. Und hier haben wir einige interessante Gesprächsgäste erscoutet.

Ich habe gelernt, Interviews vor der Kamera sind harte Arbeit. Aber es hat Spaß gemacht.

Wow-Moment zum Vormittag: Marius Leicht am OB-X8. Ich war bis dato der Meinung, ob so etwas wie der OB-X8 noch zeitgemäss ist. Tatsächlich wurde ich hier eines Besseren belehrt.

An dieser Stelle muss ich nun irgendwie die Kurve zu einer Überleitung hinbekommen. Highlight der diesjährigen Sooperbooth war sicher die Premiere von Novation, Focusrite, Sequential und Oberheim unter einem Dach und in einer gemeinsamen Booth. Dementsprechend hatte man hier auch Dave Smith und Marcus Ryle aufgefahren. Dave Smith muss ich nicht vorstellen. Marcus Ryle war einer der Entwickler bei Oberheim, spater bei Alesis und Line 6 auch an wegweisenden Produkten beteiligt.

Tatsächlich haben wir beide interviewt und auch einige interessante Sachen klären können, wie man zum Beispiel fehlende ICs kompensierte oder neuentwickelte. Oder was Dave Smiths‘ Pläne für die Zukunft sind. So viel sei verraten, es gibt welche.

Fazit Tag 1 (bis zum Mittag), die nächsten Wochen werden spannend.

Frage des Tages. Wo sind Yamaha und Roland?

Zweites Highlight des Tages: der Rodec MX Modular Mixer. Ich sehe diesen eben nicht nur als „DJ Mixer“, sondern mit den richtigen Modulen durchaus für Mastering und Summierung geeignet. Vielleicht kann man das nachvollziehen. Spruch des Tages: „Manchmal tut modularer Musik ein G oder C ganz gut.“ Findet auch Moon Modular.

Tag 1 – Der Nachmittag

Dieser hielt dann die restlichen Interviews bereit. Will sagen, es hieß noch einmal, Gas geben und nicht ins Suppenkoma verfallen. Nachdem diese im Kasten waren, Kamera raus, Fotos machen. Schließlich möchten die Leser was sehen.

Lektion: Je mehr Leute man kennt, desto mehr Zeit braucht man. Highlight des Nachmittages und des Abends war das Autorentreffen. Verpasstes Highlight: Kebus Konzert auf der Sooperbooth.

Tool des Tages: Polyend Play. Brettspiel des Tages.

Tag 2 – Power Sooperbooth

Einige Fotos sind noch zu machen, also ab dafür. Für Fotos macht sich die Morgenstunde ehedem besser. Bei Effi Biest steht man eh noch Schlange und so kann man die Wartezeit auf Kaffee auch gut rumbringen.

Highlights Erica Synth und Gamechanger Motor Synth.

Fernab von jedem Hipstertum. Weiteres Hightlight der Stand von Novation, Oberheim, Sequential. Ich denke, hier hatte man mal die einmalige Chance, das komplette Line-up zu sehen und zu hören.

Die Sooperbooth und Soopergrail funktionieren und das Konzept des Jahres 2022 hat funktioniert. Die diesjährige Sooperbooth war der Beweis, dass Messen eben doch nicht gestrig sind. Spezielle Events für Vlogger und Blogger mag niemand in Abrede stellen. Aber letztlich leben und funktionieren viele Sachen eben doch über den wirklichen sozialen Kontakt.

Bezogen auf die Instrumente waren meine persönlichen Highlights sicher Oberheim, Moon Modular. ERICA SYNTHS SYNTRX II. Und viele andere mehr. Die größte Überraschung war allerdings, dass man ein echtes Rhodes MK8 testen konnte.

Alle News zur Sooperbooth 22 sind unterhalb dieses Artikels verlinkt. Vielen Dank an das Sooperbooth-Team. Wir sehen uns wieder! Auf die nächsten 20 Jahre.