Superbooth 23: Korg Berlin Acoustic Synth Phase5

Die neueste Entwicklung von Tats

Korg Berlin (eigentlich Korg Germany, mit Sitz in Berlin) ist erstmalig auf der Superbooth 23 mit dem eigenen Stand Z440 vertreten und wird einen Prototypen des Acoustic Synth Phase5 zeigen.

Außer einem niedrig aufgelösten Foto, das aus einem Winkel aufgenommen wurde, so dass man nur ein paar Taster und Buchsen erkennen kann, gibt es keinerlei Informationen zum Acoustic Synth. Bei der Bezeichnung Phase5 könnte man vermuten, dass es sich um die entsprechende Entwicklungsstufe handelt. Wandelt das Gerät akustische Signale in synthetische um? Gibt es integrierte Kontaktmikrophone oder andere Schallwandler? Geht es in eine ganze andere Richtung, zum Beispiel Acoustic Modelling? Wir werden es wohl erst am Mittwoch erfahren.

Warum ist es trotzdem eine News wert? Hinter dem 2019 gegründeten Korg Berlin stehen der frühere Korg-Entwickler Tatsuya „Tats“ Takahashi und Maximilian Rest vom Erfindungsbüro Rest & Maier (E-RM hatte letztes Jahr die Geschäftstätigkeit eingestellt).

Als Tatsuya Takahashi im Jahr 2017 Korg (Tokyo) verließ war das eine echte Überraschung. Schließlich stammen von ihm viele Entwicklungen im Synthesizer-Bereich bzw. war er daran beteiligt. Darunter waren microKorg XL, Monotron / Duo / Delay, Monotribe, mehrere Modelle der Volca-Serie (Bass, Beats, Keys, Sample, FM, Kick), SQ-1, littleBits, Minilogue, Monologue und auch die Odyssey-Familie.

Danach war Tats hauptsächlich an unterschiedlichen Projekte beteiligt, weniger an kommerziellen Produkten. Eine Ausnahme war seine Mitwirkung am Eurorack-Oszillator Polygogo von E-RM.

Auf Takahashis eigener Webseite findet man eine Übersicht zu all seinen Entwicklungen.

Nun scheint man bei Korg Berlin ein Produkt-orientiertes Projekt in Angriff genommen zu haben, auf das man gespannt sein kann. Wir werden berichten.