Top News: Behringer UB-Xa, Oberheim Klon

Was wäre wenn? Diese Gedankenspielchen um mögliche Synthesizer kennen wir zur Genüge. Nun hat Uli Behringer ein solches offen ins Netz gestellt und hofft auf vielfältige Reaktionen. Wie realistisch ist der Oberheim-Klon Behringer UB-Xa?

Nachdem Behringer sich beim Erstlingswerk Deepmind 12 an dem Roland-Klassiker Juno-60 orientiert hat (und im nächsten Schritt den Minimoog kopiert), ist nun also Oberheim im Visier. Das analoge Schlachtschiff OB-Xa gilt sowieso als einer der besten polyphonen Synthesizer generell. Für Fans empfehlen wir an dieser Stelle natürlich den Blue Box Artikel auf amazona.de

Ist ein Oberheim Klon von Behringer überhaupt sinnvoll umsetzbar, insbesondere wenn sich eine Massenmarkt-orientierte Firma wie Behringer daran macht? Mit der Ankündigung will Behringer (nach eigener Aussage) die Entwicklung eines Produktes erstmals von Anfang an in alle Schritten der Entwicklung öffentlich machen. Was uns nebenbei auch sagt, dass wir mit dem finalen Produkt nicht in nächster Zeit zu rechnen brauchen. Es wird mindestens 12 Monate brauchen.

Dass mit dem Behringer UB-Xa keine großen abzusetzenden Stückzahlen zu erwarten sind, räumt selbst Uli Behringer in seinem Statement ein. Doch er stellt hier seine Leidenschaft in den Vordergrund:

„However we at Behringer and Midas believe in the passion to revive these analog jewels and the fun these projects create for our team – which to us is worth everything.”

Und in Anspielung auf Rolands ACB-Technologie wird der Wert von Analogtechnik gepriesen, was wir zumindest den Entwicklern von Midas abnehmen:

„Many of our competitors spend all of their effort on marketing to make you believe in analog synth emulation simply because it’s much easier and cheaper to assemble a DSP chip on a PCB board rather than building products with thousands of analog components and deal with the manufacturing complexity plus expensive manual calibration processes. …

We at Behringer do not believe in “virtual analog”, VST’s or other creative names for digital sound emulations as we are of the firm opinion that you cannot replicate true analog sound through digital technology, and there are many technical reasons for this. To be very clear, this doesn’t mean digital synths or VST’s can’t sound great, but it is just something we don’t believe in.“

Nun aber zum UB-Xa selbst und das ist leider noch nicht sehr konkret. Dieser ist ganz offiziell als Klon des Oberheim OB-Xa angekündigt. Offenbar will man sich hier dichter am Original orientieren als mit dem Deepmind am Juno. Das heißt dann offenbar, dass nicht nur Oszillatoren, Filter und andere Komponenten keine (wesentlichen) Erweiterungen bekommen werden, sondern es auch bei acht Stimmen bleibt.

Das Rendering zeigt zunächst eine Desktop-Version, aber angesichts der Deepmind-Reihe kann man vielleicht auch ein Keyboard erwarten.

In Kürze sollen von den Entwicklern bei Midas Videos und Postings über die Fortschritte des Behringer UB-Xa veröffentlicht werden.