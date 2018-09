Die besten Gitarreneffekte 2018

Gitarren-Effektgeräte und Effekt-Pedale sind wie das Salz in die Suppe – sie runden den Sound nach unserem Geschmack ab und sind zugleich immer irgendwo auch kreative Ideengeber. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen wir aus der AMAZONA.de Redaktion wieder in den Genuss, zahlreiche Stomp-Boxen und Bodentretrer für euch genau unter die Lupe zu nehmen und wie zu erwarten, stehen Hall- und Echoeffekte nach wie vor hoch im Kurs bei der Kundschaft.

Da es Effektpedale und Gitarreneffekte wirklich in fast allen Preislagen gibt, haben wir in dieser Übersicht die besten Gitarren-Effektgeräte für Einsteiger mit schmalem Geldbeutel genau so berücksichtigt und getestet, wie kostspieligere Gitarren-Effekte für den anspruchsvollen Profi.

Doch auch auf Guitar-Special-FX mit eher ungewöhnlichen bzw. neuartigen Sounds werfen wir gerne mal einen Blick, so zum Beispiel auf das Gitarreneffektgerät Hologram Electronics Infinite Jets, mit dem sich unser Autor Christian Spohn im März für uns ausgiebig beschäftigte. Er bescheinigte dem Gitaren-Pedal-Effekt neben einer sehr guten und bühnentauglichen Verarbeitung ein hohes Klangpotenzial für Ambientsounds und Klangtexturen sowie die herausragenden Modulationsmöglichkeiten des Effektsignals. Ein Effekt-Pedal also, das die Grenzen zwischen Gitarren- und Synthesizersounds verschwimmen oder besser gesagt verschwinden lässt. Ein außergewöhnliches Highlight in unserer umfangreichen Übersicht über die besten Gitarren-Effektgeräte und Pedale

In eine ähnliche Kerbe, nämlich Gitarrensounds so zu bearbeiten, dass sie nicht mehr nach Gitarre klingen, schlägt das Alexander Pedals Syntax Error, das wir im Mai im Test hatten. Wer Lust hat, mit seiner Gitarre auf eine Reise zurück in die Zeit von ATARI 8-bit-Sounds, Faxgeräten, 28k-Modem und Kabelfernsehen zu machen, der sollte sich unseren Review über diese Stompbox mal genau anschauen! Ohnehin waren wir glücklich, ein paar Gitarren-Effekte von Alexander Pedals unter die Lupe nehmen zu können, darunter auch das Reverb/Delay SCI-FI sowie das Echopedal QUADRANT, die beide trotz ihrer geringen Größe über umfangreiche Möglichkeiten verfügen.

Gespannt waren wir auch auf die Gitarreneffekt-Neuentwicklung von BOSS, dem GT-1000 – und damit wieder zurück zu den konventionellen Gitarrensounds, die der überwiegende Teil von uns sicher benutzt. Nachdem die COSM-Technologie jahrzehntelang für den guten Ton in fast allen BOSS-Gitarren-Multieffekten sorgte, ist nun mit AIRD ein neuer Algorithmus in die DSPs des Herstellers eingezogen. Noch realistischere Ampmodelle, noch realistischere Effekte und eine umfangreiche Ausstattung sollen das neue BOSS-Flagschiff für zu Hause, Proberaum, Studio und Bühne gleichermaßen fit machen und zusammen mit dem Benutzer in eine neue Klangdimension heben. Mein geschätzter Kollege Axel Ritt hat sich für uns im August mit dem GT-1000 beschäftigt und einen lesenswerten Bericht verfasst.

Ein weiteres interessantes Gitarren-Effektgerät erreichte uns Anfang Juli in Form des MOD Devices MOD DUO, mit dem sich mein ebenso geschätzter Kollege Johannes Krayer beschäftigte. Das MOD DUO ist eine Stompbox, die man mit Effekten aus einer riesigen Library bestücken kann. Die Effekte lädt man sich auf der entsprechenden Internetseite und transferiert sie per USB in das Pedal. Hier werden diese dann zu Presets oder ganzen Pedalboards organisiert. Bereits gesehen hat man dieses Prinzip in etwas abgespeckter Variante z.B. beim Eventide H9 Max Harmonizer, der aber nur einen Effekt nutzen kann. Das MOD Duo stellt aber stets mehrere Effekte gleichzeitig zur Verfügung, zudem gibt es mit dem MOD Footswitch gleich einen passenden Fußschalter dazu. Ein weiterer interessanter Kandidat in unserer Zusammenfassung über die besten Effektgeräte 2018.

