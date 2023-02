Marktübersicht: 39 Synthesizer von 1000 € bis 2500 € (2023)

In dieser Preislage gibt es viele Leckereien an Synthesizer. Auch fast jede Namhafte Firma ist dabei. Ich würde mindestens die Hälfte davon gerne haben wollen. Nur das Konto hindert mich daran. 😁 Intersannte Beobachtung ist, dass analoge Synthesizer die VA-Synthesizer in den letzten 10-15 Jahren etwas verdrängt haben. Entweder voll analog oder gleich pures digital lautet die Devise. Derweil bieten VA-Synthesizer ein gutes Zwischending und klingen oftmals sehr ordentlich. Auch die neueren Waldorfer Kyra uns Co. hecheln etwas hinterher. Schade eigentlich um diese gute Klangsynthese, denn in punkto Klangerlebnis kommen viele andere nicht ran meiner Ansicht nach.