Marktübersicht 2023: 111 Hardware-Synthesizer unter 1000 €

Wer heute in einen Synthesizer investieren will, hat schon bei einer Obergrenze von lediglich 1000 € die Qual der Wahl. Die Auswahl ist riesig und ich bin mir sicher, dass diese Aufstellung noch längst nicht alle Instrumente umfasst, die in der Preisklasse bis 1000 € erhältlich sind. Man denke nur an die vielen Instrumente, die Behringer angekündigt hat und die irgendwann lieferbar sein werden. Doch schon mit den hier genannte 111 Instrumenten kann man tolle Musik produzieren. Manchen Musikern genügt sogar nur eines davon.