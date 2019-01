Der NAMM Synthesizer, Eurorack und E-Piano Report 2019

Alle Keys-Highlights der Messe in einem Report

Die NAMM Show wirft erfahrungsgemäß ihre langen Schatten weit voraus. Und so haben wir bereits vor zwei Wochen begonnen, die ersten News zur NAMM SHOW 2019 zu veröffentlichen. Seit gut einem Tag hat die NAMM nun ihre Pforten geöffnet und es wird Zeit, ein Resümee zu ziehen. Zwar kann es sein, dass uns das eine oder andere Teil in der Menge der Hallen und Objekte noch verborgen blieb, aber zu 99 % dürften wir die spannendsten Neuigkeiten unter den mehr als 100 News, die bislang von uns veröffentlicht wurden, aufgedeckt haben.

Und … wir sind ja zum Glück nicht „Print“, womit es uns möglich ist, selbst dieses Resümee noch zu ergänzen. Also legen wir los. – Ach, ein dickes Danke an Kurt Ader, der wie jedes Jahr vor Ort ist und für uns Schnappschüsse von der NAMM schießt, danke Kurt!

Noch ein kleiner Tipp: Die in dem folgenden Report verlinkten Schlagwörter, führen übrigens immer zu den entsprechenden und ausführlichen News hier auf AMAZONA.de.

Neue Synthesizer Hits auf der NAMM 2019

Den wohl größten Clou hat dieses Jahr wohl Arturia mit dem MicroFreak gelandet. Ein gar nicht so kleines, aber witziges Kerlchen mit einigen Features, die uns wirklich aufmerken haben lassen. Nun gut, die Top-Platzierung einzunehmen, war 2019 auch gar nicht so schwer. Dave Smith brachte gerade mal eine „spannende Sound-Library“ für seinen Prophet X und die Majors betrieben zum Großteil Produktpflege. Einzige Ausnahme vielleicht noch Korg mit seinen neuen Volcas.

Sei’s drum. Arturia ist der Winner of the Show – und das zu Recht. Der MicroFreak ist eben mehr als nur ein monophoner Budget-Synthesizer. Es ist die Kombination verschiedener Details, die dieses Produkt sicher zu einem Renner im kommenden Jahr machen.

Platz 2 gebührt Waldorf. Nicht etwa für das Kernel-Update des genialen Waldorf Quantum, sondern für den umtriebigsten Hersteller der Branche, der Talente entdeckt, fördert und unter eigener Flagge weiterfahren lässt. Wir sind jedenfalls extrem gespannt auf den Waldorf KYRA, denn alles, was ich bisher persönlich gehört und gesehen habe, hat mich wirklich überrascht und begeistert.

Wenn Waldorf den Kyra tatsächlich noch im ersten Halbjahr auf die Straße bringt, könnte sich der als Dauerbrenner erweisen, nachdem der Access Virus ja förmlich nach einer Wachablösung schreit.

Moog würde ich persönlich mit dem Moog Sirin auf Platz 3 schieben. Der Minitaur-Nachfolger darf nun auch in höheren Lagen mitspielen – und das ist doch schon was. Der Moog Sirin ist damit nicht nur mehr auf tiefe Bässe festgelegt – und so gibt es den klassischen Moog-Sound in bunter Farbgebung nun auch für die Hosentasche. Auch mal schön: einfach zum Schrauben und nichts zum Patchen.

Wenn auch nicht ganz neu, so ist der folgende Kandidat nicht weniger aufregend. Mit dem Xerxes hat die Black Corporation erstmals ihren Elka Synthex Klon dabei – anspielbereit. Wann und zu welchem Preis der Xerxes lieferbar sein wird, ist uns im Augenblick noch nicht bekannt, aber da ein potentieller Käufer ganz in meiner Nähe wohnt („hi Siggi„), gehe ich mal davon aus, dass wir einen Test schon bald auf die Reihe bekommen sollten. (Außer das Teil muss gleich wieder zur Reparatur, wie bei Deckards Dream passiert).

Ein sowohl farblich als auch technisch attraktives Tool hat Teenage Engineering mit dem Pocket Operator Modular im Gepäck. Auch wenn ich es noch nicht ausprobieren konnte, so muss ich sagen, dass mich der Gelbling reizt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf das Tool.

Erwähnenswert wäre an dieser Stelle noch Korg, die erneut Produktpflege zeigen mit der Korg Kross Special Edition, der Korg Krome EX Workstation und nicht zuletzt mit dem Dauerbrenner Korg Kronos in einer rot leuchtenden Special-Edition.

Der Eurorack-Markt boomt auch weiterhin

Und wo wir schon gerade bei modularen Synthesizern sind, wechseln wir doch gleich mal in die Eurorack-Ecke. Die Legende BUCHLA kommt nun auch ins Eurorack – und laut Presseangabe, soll das auch noch zu erschwinglichen Preisen geschehen.

Costello hat ja gerade einen Rundum-Zweiteiler zum Klassiker verfasst (der ebenfalls neu aufgelegt wurde). Wer sich also für die Buchla Eurorack-Module interessiert, dem empfehlen wir unbedingt, sich auch Costellos Lektüre zu Gemüte zu führen.

Dave Rossum, der einstige E-Mu Papst und Erfinder von Legenden wie E-Mu Emulator 2 oder E-Mu SP-12, bleibt hingegen seiner Edel-Schiene treu und stellt für 599,- USD das Multi Synchronis Oscillator Ensemble vor.

Da freut sich jetzt schon unserer Eurorack-Experte Thilo Goldschmitz wie ein Schnitzel, wenn dieses Teil endlich bei ihm im Rack thront. Drei analoge Oszillatoren, flexibel modulierbar, in einer Einheit verschmolzen. Hat was, gebe ich zu, wenn ich auch mit Euroracks bislang nicht warm wurde (wie gesagt… alles zu frickelig … Alter und so …).

Für den Nachschub bei Drumbeats im Eurorack-Format versorgte uns zur NAMM SHOW Erica Synths. Und auch die Letten folgen dem aktuellen Sample-Trend mit Display und Wellenformdarstellung und nennen ihr Werk auch ganz banal SAMPLE DRUM.

Damit aber der digitale SAMPLE DRUM einen analogen Sound-Boost erhält, hat ERICA SYNTHS gleich ein Duo vorgestellt und den Sample Drum mit dem gefährlich aussehenden PLASMA DRIVE ergänzt.

Ein anderer Trend sind derzeit die Stereofilter bei Euroracks. Ein solches stellt nun SSF mit dem STEREO DIPOLE vor. Langsam ist es sinnvoll, alle Multimode- und Stereofilter mal in einem Vergleichstest zusammenzufassen.

Und auch Make Noise hat Ebenselbiges im NAMM-Gepäck. Hier geht es gleich vierfach zur Sache. Der Stereo-Multifilter fürs Eurorack hört auf den Namen QPAS.

Wer übrigens denkt, dass ich hier noch in irgendeiner spezifischen Reihenfolge eine Bestenliste abarbeite, hat sich getäuscht. Aber bravo – gut aufgepasst. Nein, hier geht’s nur noch um eine beliebige Abfolge aller Eurorack-News zur NAMM 2019. Ich finde es gar faszinierend, wie viel News im Eurorack-Synthesizer-Markt erschienen sind im Vergleich zu handfesten und fest verdrahteten Synthesizern ohne Patch-Möglichkeiten. Mir stellt sich da immer die Frage, ist das die Spitze eines Trends oder der Beginn einer umfassenden Bewegung. Wenn Letzteres zutrifft, wie sieht dann die Chartmusik der Zukunft aus? „plieps-ping-knarz-boing.“ ;-)

Sorry, weiter im Kontext.

Damit die Eurorack-Sequenzen nicht allzu sauber klingen, wirft Plankton Electronics den Distortion Effekt Nutone ins Rennen, der auf Basis des von Korg entwickelten Nutube arbeitet – quasi der Neuerfindung der Röhre (zumindest verspricht das der Beilagezettel von Korg).

Weiter geht’s mit STG Soundlabs. In einer kurzen Sneak-Preview kündigte STG Soundlabs das System Radiophonic One an, das auf der NAMM Show nun zu sehen ist. Der Name ist an den legendären Radiophonic-Workshop der BBC angelehnt, der einst die Spielwiese vieler britischer Elektronik-Pioniere und Effektklangschmiede für BBC TV-Produktionen wie „Quatermass“ und „Dr. Who“ war. 7 Module gehören zum System und ja, das hat was … macht sogar mich Anti-Frickler an.

Ein ganz anderer Trend scheint sich durch das folgende Produkt anzudeuten: Was für viele wohl ein Frevel ist, könnte sich nach und nach durchsetzen. Von der Glasscheibe ins haptische Eurorack. Die Adaption einer iOS-App in die reale Eurorack-Welt. Eigentlich gar nicht so neu, immerhin ließen sich einige von Rossums Module auch als App umwandeln. „Warum keine Morphing-Filter-App auf den Markt bringen, Dave?“. Nun gut, die Kooperation von MOK und 1010Music geht den entgegengesetzten Weg und stellt auf der NAMM den Waverazor vor.