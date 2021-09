Kompletter Superbooth 21 Messerundgang: Synthesizer, Effekte, Drumcomputer

Videos, Fotos, Eindrücke: Superbooth 21 Synthesizer

Nach vier Tagen Messetrubel ist es nun Zeit, ein Fazit zu ziehen. Was bleibt, sind neben unzähligen Messe-Goodies, schmerzenden Füßen wie nach einem Marathon und Köpfen voller neuer Ideen ein Lächeln und das gute Gefühl, Teil einer neuen Auflage der Superbooth gewesen zu sein. Um die riesige Menge an News-Artikeln auf AMAZONA.de zu ergänzen, findet ihr in diesen Artikeln eine Zusammenfassung der meisten Neuvorstellungen, sortiert nach Hersteller. Natürlich gibt es in den nächsten Wochen auch eine Reihe von kompletten Testberichten zu den spannendsten Produkten.

Beginnen wir mit einem kleinen Video unseres Chefredakteurs, der bereits früh am Morgen vor Ort war:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

No-Virus-Zone

2021 war für viele von uns ein Jahr wie kein anderes (außer vielleicht 2020). Dies trifft natürlich auch auf die Superbooth zu. Trotz der widrigen Umstände, die aufgrund der Corona – Schutzbestimmungen herrschen, hat sich das Team um Andreas Schneider dazu entschlossen, die Veranstaltung in diesem Jahr durchzuführen. Das war unserer Meinung nach dem Komplettausfall 2020 eine wirklich gute Entscheidung. Wir alle haben die ganz spezielle Messe im Herzen Berlins schon schmerzlich vermisst.

Um das Infektionsrisiko gering zu halten, wurde also ein Großteil des Messegeschehens in die Außenanlagen des Freizeit und Erholungszentrums in Berlin gelegt. Dies hatte Vor- aber auch Nachteile.



Der wohl größte Vorteil war, dass die Aussteller größeren Abstand zueinander hatten und so akustisch weniger konkurrierten. Die Gesamtlautstärke war niedriger und die Belastung für die Ohren der Aussteller und Gäste deswegen geringer. Durch die größere Ausstellungsfläche wurden Engpässe verhindert, da sich die Gäste besser verteilen konnten. Es gab auch genug frische Luft für alle.

Natürlich hatte das Konzept auch Schattenseiten. So hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass die Hersteller im wunderschönen Bungalowdorf durch die knappen 1,5 km Abstand zum Hauptgelände sichtlich isoliert waren. Isolation wurde auch zum Problem als am Mittwochnachmittag stärkerer Regen ausbrach und viele Hersteller in ihren Zelten plötzlich allein waren. Allein haben sich sicherlich ab und an auch die Hersteller im Hauptgebäude gefühlt. Da nur sehr wenige der Räume besetzt waren, musste man schon etwas konzentrierter suchen, um wirklich keinen der Hersteller zu verpassen. Das Superbooth-Team hat natürlich versucht, dem Problem mit einer Menge Navigationshilfen wie Schildern und auf dem Boden gesprühten Pfeilen entgegen zu wirken.

Dedication

Wie auch in den Jahren zuvor besticht die Superbooth durch ein unglaubliches Maß an Aufwand den viele Hersteller betreiben, um ihre Stände besonders schick und ansprechend aussehen zu lassen. Wie immer hat mir besonders die Präsenz von Moog, welche ein ganzes Zirkuszelt inklusive stylischer Deko vielen Goodies und großartiger Beleuchtung an den Start gebracht haben, gefallen. Arturia, die mit einem modifizierten Airstream-Wohnwagen aufwarteten, stachen ebenfalls heraus.

Neben den Großen haben mich aber auch einige Stände von kleinen Herstellern schwer beeindruckt. So haben die Jungs von Enjoy Lab die Gäste auf eine Reise in die Welt von Francis Ford Copolas Film „Der Pate“ mitgenommen. Die Jungs und Mädels von Jolin Lab tauchten ihren Stand in ein knalliges Pink, das förmlich in den Augen gebrannt hat. Verbos-Besucher durften sich hingegen wie Holzfäller fühlen. Das ist einer der Gründe aus denen ich diese Messe liebe wie keine andere.

AODYO Instruments Anyama

Der Einstand von AODYO in der Szene ist ein günstiger hybrider Physical-Modeling-Synthesizer mit bis zu 3 Oszillatoren und 16 Modulationswegen.

Ashun Sound Machines Hydrasynth Explorer

Mit dem Explorer stellen ASM den wohl leistungsstärksten Synthesizer mit Minikeys, den es je gegeben hat, vor. Die vom Hydrasynth bekannte Engine wurde in ein Gehäuse mit eigens entwickelter Tastatur gebaut. Diese hört auf den Namen ASM Polytouch und unterstützt, wie der Name schon vermuten lässt, polyphonen Aftertouch. Das Paket wird mit CV/Gate-I/O und einer Stromversorgung, die sogar über Batterie läuft, abgerundet.

Ashun Sound Machines Hydrasynth Deluxe

Das neue Flaggschiff Hydrasynth Deluxe von ASM bietet eine Dual-Engine-Version des klassischen Hydrasynths. So können neben 16 Stimmen natürlich auch Splits und Layers realisiert werden. Das Ganze ist verpackt in einem Gehäuse mit 73 Tasten, Support für Poly-Aftertouch und einen 4-Oktaven Ribbon-Contoller.

Buchla Music Easel

Die Neuauflage von einer der bekanntesten Kreationen von Buchla, dem Music Easel, wartet mit einem vergrößerten Gehäuse, das Platz für ein weiteres Modul bietet, auf. Dazu gibt es ein leicht überarbeitetes Modul 218 (Touch Keyboard Controller) und das bekannte Modul 208 (Stored Program Sound Sources). Neu hinzugekommen ist das Electric Music Box I/O Modul, über das MIDI- und USB-Verbindungen realisiert werden können.

Dreadbox Nymphes

Der neuste Spross in der Dreadbox-Familie ist Nymphes, ein 6-stimmiger analoger Polysynth mit digitalem Reverb und einem VCO & Sub Oszillator pro Stimme.

Erica Synths Perkons HD1

Die Drum-Machine Perkons HD 1 von Erica wartet mit vier Sound-Engines, BBD-Effekt und Mastersektion auf. Die Sound-Engine ist digital und kann in drei Modi geschaltet werden. Mit einem analogen Filter (LP, BP, HP) lässt sich der Klang formen. Die Master-Sektion verfügt über Kompressor, Drive und einen Master-Send.

False Lunare Microcosmos

Mit dem Microcosmos geht ein Open-Source-Music-Development-Board von False Lunare an den Start. Nutzern soll es einfach ermöglicht werden, verschiedenste Audio- und MIDI-Anwendungen zu coden. Die Besonderheit ist, dass der Code verhältnismäßig inkomplex und kurz ist. So wurde ein Drone-Synth, der auf ca. 20 Zeilen basiert vorgestellt.

Fred’s Lab ZeKit

Den ZeKit von Fred’s Lab wird es in zwei Versionen geben: als fertiges Gerät und als anfängerfreundliches DIY-Kit. ZeKit hat vier Stimmen, diese sind jedoch paraphon. Die digitalen Oszillatoren arbeiten mit der sogenannten Additive-Sawtooth-Synthesis und erzeugen acht verschiedene Mono-Waves sowie acht Para-Waves, die in den jeweiligen Betriebsmodi zur Auswahl stehen.

Jomox Moonwind Mk2

Nach vielen Jahren im Winterschlaf hat Jomox das Moonwind Filter in einer Mk2-Version wiederbelebt. Auf der Superbooth zeigt der Hersteller einen Prototyp, der im kommenden Jahr serienreif sein wird.

Kurzweil PC4 SE

Kurzweil erweitert seine PC4-Reihe und stellt mit dem PC4 SE eine weitere Variante seiner Workstation vor. Hinsichtlich der Klangerzeugung bietet das SE-Modell die altbekannten Kurzweil Engines KB3, VA und FM. Allerdings kann das VAST-Editing beim PC4 SE lediglich über einen Software-Editor erfolgen.

Mayer EMI MD900

Der Mayer RD900 ist ein Extended-VA-Synthesizer, der neben der eigentlichen VA-Synthese auch Wavetables, Drums und MIDI-Clip-Launcher bietet. Der Signalweg des RD900 ist komplett in Stereo ausgeführt. Der Synthesizer besitzt zwei Oszillatoren, die wahlweise als VA mit morphbaren Waves oder im Wavetable-Modus arbeiten können.

Und auch hier gibt es ein schönes Videos direkt aus der Superbooth von Vincent Rohr:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Moog Sound Studio

Das Moog Sound Studio: Mother-32, DFAM & Subharmonicon ist ein neues Set, das alle drei semimodularen Synthesizer vereint. Neben den Synthesizern der Ecosystem-Reihe gibt es das 3-Tier Rack, mit dem die drei Geräte zu einer Einheit verbunden werden. Außerdem gehören ein kleiner Audiomixer, ein Power-Distribution-Hub, ein Satz Patchkabel, Audiokabel, ein Kabelhalter, eine Staubschutzhülle, Artwork-Poster und das Kartenspiel Circuitous Connections, mit dem sich Patch-Ideen erspielen lassen, zu dem Bundle.

Mordor DR-2

Die digitale Drum-Machine DR-2 von Mordor mit sechs Spuren und Sequenzer ist einfach, übersichtlich und bietet fetten Sound. Obwohl sie bereits ein Jahr auf dem Markt ist sollte sie hier Erwähnung finden.

MSL Pocket Integrator

Die Erweiterung für die PO-Serie von Teenage Engineering bietet ein Gyrometer aus dem MIDI-Daten erzeugt werden und kann ohne Löten an jedem PO angebracht werden. Momentan befindet sich das Gerät noch im Prototypenstatus und wird Anfang 2022 auf den Markt kommen.

Novation Circuit Tracks

Ebenfalls nicht mehr ganz neu aber dennoch erwähnenswert sind die neuen Circuits von Novation. Die Tracks-Version entspricht zum großen Teil dem originalen Circuit wartet aber mit neuem Design, integrierter Batterie und vielen Extras auf.

Novation Circuit Rhythm

Circuit Rhythm ist eine auf Drums und Samples ausgelegte Variante der Circuit-Familie und kommt mit vielen Features von Circuit Tracks in schickem Grau.

Playtronica Orbita

Das wie ein verrückter Plattenspieler aussehende Gerät von Playtronica ist ein auf Magnetismus basierender Sequencer. Der rotierende Arm wandelt die Magnete, die auf der Scheibe positioniert werden können, in MIDI-Signale um und bietet so eine extrem verständliche Art des Sequencings.

PWM Malevolent

Das neue Unternehmen PWM vom Ex-Novation Mastermind Paul Whittington startet mit dem ersten Produkt, einem monophonen Desktop Synthesizer mit großer Patchbay und stylischem 80er-Jahre Design. Malevolent ist definitiv der coolste Synth der diesjährigen Messe.

Sequential Take 5

Der Superbooth Auftritt von Sequential steht natürlich im Lichte des neuen Take 5. Die Architektur des fünfstimmigen Synthesizers ist an den Prophet 5 rev 4 angelehnt und wurde unter anderem um moderne Effekte erweitert. Mehr dazu gibt es im Amazona-Test, der schon bald erscheint.

Silhouette Eins

Eine der ungewöhnlichsten Kreationen dieses Jahr ist durchaus der Eins von Silhouette. Der Synthesizer verbindet Video und Audio indem er Objekte, die auf einer hintergrundbeleuchteten Platte liegen, mit einer Kamera aufzeichnet und aus dem Bild eine Wellenform erstellt. Das Gerät, welches an einen Overhead-Projektor erinnert, befindet sich in einer frühen Prototypenphase.

Studioelectronics MIDIMini V30

Ebenfalls eine Neuauflage eines frühen Studioelectronics-Synths ist der MIDI-Mini V30. Die 30 steht für die 30 Jahre, die zwischen den Versionen vergangen sind. Es werden Updates von Hard- und Software geboten.

Studioelectronics SE3X

Die dritte Iteration des Moog Model D Clones ist eigentlich nur ein Firmwareupdate, das mehr Wärme und besseres Frequenz-Tracking verspricht. Für Nutzer der vorherigen Versionen kann dieses mittels eines EEPROM-Updates nachgereicht werden.

Theresyn Theresyn

Das Theresyn, eine Kreuzung aus einem analogen Synth und einem Theremin befindet sich inzwischen in der kommerziellen Produktion.

Torso Electronics T-1

Das Startup Torso Electronics aus Kopenhagen wartet zur Superbooth mit ihrem ersten Produkt T-1, einem 16-spurigen algorithmischen Sequencer auf.

UDO Audio Super 6 Desktop

Der Super 6 Desktop kommt zur Superbooth mit neuem Hochpass-Filter und in schickem Desktop-Case. Für das Original von UDO Audio wird der Filter per Firmwareupdate nachgereicht.

Vincent Rohr hat sich für uns den Udo 6 ausführlich präsentieren lassen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Waldorf M

Der achtstimmig polyphone Waldorf Microwave Nachfolger hört auf den Namen Waldorf M, ist ebenfalls mit analogem Filter ausgestattet und bietet echten Waldorf Sound. Vintage Wavetable Flair vom Feinsten.

Schaut Euch mal das Video von Vincent Rohr dazu an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Alter Audio Timetosser

Das Kickstarter Projekt Timetosser von Alter Audio ist inzwischen aus den Kinderschuhen gestiegen. Mit dem Re-Sequencer können eingehende Audiosignale aufgenommen und neu arrangiert werden. Ähnlich wie bei einem Looper. Das Ganze geht in High-Res Audio.

AVP Synth Quadwave

AVP Synth Quadwave ist ein performanceorientiertes Effektgerät, das zwei unabhängige Delays und einen Phaser vereint. Das Gerät ist auf direkte Bedienung ausgelegt, es gibt keine Steuereingänge, Speicherplätze oder ähnliches.

DOCtron IMC

Martin Stimmig liefert sein Debüt mit einem speziellen handgefertigten Mastering-Processor, der auf Hardware-Livesets abgestimmt ist. Geboten werden EQ, VCA, Bus-Compression, Side-Chains und Lundahl-Transformer.

Enjoy Lab The Godfather

Der „Pate“ von Enjoy Lab wird dir ein Angebot machen, das du nicht abschlagen kannst. Der vierkanalige Multieffekt bietet Kompression, Delay, Distortion, Reverb, Panning und Filter. Natürlich ist alles einfach automatisierbar. Wer kann da schon nein sagen?

Electra One Orac

Der High-End MIDI-Controller ist mit hochauflösenden Encodern und einem 7“ Touchscreen ausgestattet und verspricht die Kontrolle über 432 MIDI-Parameter verteilt auf verschiedene Ziele.

Embodme Erae Touch

Der mit unzähligen LEDs versehene polyphone MIDI-Controller Erae Touch von Embodme kommt mit MPE-Support und unglaublichen 18“ Größe daher. Die mehr als 1000 Sensoren reagieren in unter einer Millisekunde und die Konfiguration erfolgt über ein spezielles Tool am Computer.

Retrokits RK 008

Der MIDI-Sequencer RK008 der holländischen Firma Retrokits wirkt auf den ersten (und ehrlich gesagt auch den zweiten und dritten) Blick wie ein Taschenrechner. Hinter der verrückt anmutenden Benutzeroberfläche verbirgt sich ein Realtime-Multitrack-Sequencer und MIDI-Recorder.

Expressive E Imagine

Aus der Software-Synth-Ecke war vor allem der Expressive E Imagine sehr spannend. Expressive E Imagine ist ein Physical-Modeling Plug-in, das in Kooperation mit Applied Acoustics Systems (AAS) entwickelt wurde, um mit den ausdrucksstarken Controller des französischen Herstellers optimal gespielt werden zu können.

Hier unser Video dazu:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Studiologic Numax Piano

Neben unzähligen Synthesizern und Eurorack-Modulen werden auf der Berliner Superbooth immer wieder auch andersartige Produkte vorgestellt. Egal ob Interfaces, Controller oder wie im Falle des gesichteten Studiologic Numa X Piano ein hochwertiges Piano.

Und damit schließen wir hier auch die Videoreihe ab:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

