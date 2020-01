Report: NAMM 2020 Synthesizer, Euroracks und Grooveboxen

Die besten Synthesen von der NAMM 2020

Ein guter Freund mutmaßte noch kurz vor Beginn der NAMM SHOW 2020: „Das war’s dann, Korg hat sein Pulver verschossen und der Rest hat nichts zu zeigen – und dafür bin ich nun nach LA geflogen.“

Nun, es kam anders, wie dieser kleine Roundtrip gleich zeigen wird. Im Folgenden habe ich mich aber vor allem auf meine ganz persönlichen Highlights konzentriert und werde nicht jede News, die es in den letzten Tagen in großer Menge gab, einzeln besprechen. Versteht also bitte diesen Artikel als bitte Appetizer – und die kleinen Icons am Ende dieser Reportage als Hauptgericht. Einfach anklicken und ihr befindet euch mitten in dem gewählten Genre und könnt alle NAMM NEWS 2020 am Stück lesen. Legen wir los mit Synthesizer:

Die wohl besten Synthesizer der NAMM 2020

Meine Wahl des Highlights der NAMM 2020 ist ganz klar der

Korg ARP 2600 FS Synthesizer

Ich persönlich empfinde den Preis als – nennen wir es – gerechtfertigt. Nach unserem Kenntnisstand arbeitete Korg seit Anfang 2015 an diesem Projekt, teilweise mit externen Entwicklern, wie uns DSL-Man in seinem ARP-2600 Reportagen verriet. Ich unterstelle KORG auch, dass sie sich sehr wohl der Verantwortung bewusst waren, dieser übergroßen Legende eine Wiederbelebung nachfolgen zu lassen. Ähnlich wie Moogs Minimoog Reissue steht der Ruf einer ganzen Marke auf dem Spiel, wenn so ein Projekt am Ende scheitert. Im Vergleich zum ARP 2600 Reissue, dürfte den Strategen bei KORG die Entwicklung und Produktion des MS-20 mini oder Korg ARP Odyssey deutlich weniger Kopfzerbrechen bereitet haben.

Aus diesen Grünen halte ich den aufgerufenen Preis von 4.000,- Euro auch als angemessen. Der schnelle Abverkauf der ersten Auflage beweist, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine stehe. Ich wage sogar zu behaupten, dass sich Korg im Nachhinein in den Allerwertesten beißen wird. Wirtschaftlich gesehen hätten bei einer limitierten Auflage deutlich höhere Preise erzielt werden können. Ein Blick auf die Gitarren-Szene zeigt, dass die Synth-Szene nur froh sein kann, für Objekte wie den Korg ARP 2600 nicht 5-stellige Summen berappen zu müssen. Dort sind 20.000,- Euro für eine Signature-Gitarre keine Seltenheit (dann aber bitte mit all den Kratzern und Schrammen des originalen Vorbilds.)

Das Paket mit Keyboard, Koffern und Cases ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Mein ebenso kostspieliger Minimoog Reissue kam nur im Pappkarton. Auch wenn mich hier also sicher einige Leser steinigen werden, der KORG ARP 2600 ist für mich der Knaller der Show.

Korg Wavestate Synthesizer

Auf Platz 2 meiner persönlichen Rangliste, steht der Korg Wavestate. Gut, ich habe graue Haare und der Großteil meiner Helden wird wohl keine Alben mehr produzieren, weil im Himmel die Tonstudios überbelegt sind – obwohl es da auch einige sehr gute Produzenten geben würde. ;-)

Als 1990 das Original auf den Markt kam, konnte ich es gar nicht fassen, dass die Kritiker vor allem die fehlenden Pianoklänge bemängelten. Und tatsächlich wurde die Wavestation deshalb auch kein durchschlagender Erfolg – was ich schwer genommen hatte. Im Zuge des Korg M1 hatte man wohl erwartet, dass auch die Korg Wavestation vor allem mit realistischen Naturklängen überzeugen kann. Kein Wunder, dass Korg damals mit der EX-Version eine Variante nachschob, die einige Natur-Multisamples enthielt, um die verbitterten Gemüter wieder zu besänftigen. Für mich ist die preisgünstige Wiedergeburt der Wavestation nicht nur die Reinkarnation einer Technologie (die endlich auch bedienbar sein wird), sondern auch die Wiederbelebung einer Soundlibrary, die ihresgleichen sucht. Klar gab es Wavesequencing auch in einigen Korg Synthesizern jüngerer Vergangenheit, aber keiner setzte so konsequent auf die originale Ausstattung wie der Korg Wavestate. Aber wie ich schon sagte, da schwingt in mir viel Nostalgie mit.

Auf das dritte Podest setze ich die englische Firma Modal mit ihrer Argon8-Synthesizer-Familie, die nun komplett zu sein scheint:

Modal Argon8, Argon 8M, Argon 8X Synthesizer

Vielleicht gelingt Modal mit der Argon-Serie doch noch der Aufstieg wie Phönix aus der Asche. Ich wünsche es ihnen jedenfalls. Mit viel Mut zum Risiko sind sie 2014 in den Synthesizer-Markt eingestiegen und haben erst einmal „ganz oben“ mit hochpreisigen und edlen Produkten angefangen. Was auch immer im Detail das Problem war, soll hier nicht erörtert werden, aber Ende 2016 sah es so aus, als sei hier ein Traum geplatzt. Als dann auch noch der ehemalige Chefentwickler Paul(a) Maddox die Company verlies, schien die Zukunft für die Firma ungewiss. Mit den folgenden Budget-Synthesizern der Craft-Serie hielt man sich aber offensichtlich über Wasser und zeigte Mitte 2019 mit dem angekündigten Argon8 Synthesizern wieder Zähne.

Alles, was wir bislang über die Argon8-Serie gelesen, vor allem aber auch gehört haben, könnte ganz klar der Beweis sein für einen „Hidden Champion“. Man muss sich vor allem bewusst machen, dass im Argon8 annähernd 5 Jahre Entwicklungszeit stecken. Oder anders ausgedrückt, vielleicht waren Modal 002 und Modal 008 nur die Prototypen für diesen Poly-Synthesizer.

Ich würde es mir jedenfalls wünschen, dass der Argon8 ein voller Erfolg wird. In Zeiten von schneller, weiter, billiger kann es gar nicht hoch genug angerechnet werden, dass eine Firma wie Modal noch echte Entwicklungsarbeit leistet. Hut ab. Ein erstes Testexemplar sollte nächste Woche bereits bei unserem Tester aufschlagen. Wir sind gespannt.

In loser Reihenfolge die sonstigen Synthesizer Highlights:

ASM Hydrasynth Synthesizer

Als Desktop und Keyboard erhältlich, gehört der Wavemorphing-Synthesizer vielleicht nicht wirklich zu den absoluten NAMM News 2020. Da die Erbauer des Hydrasynth aber zur NAMM Show das Update 1.3 ausgeliefert haben, wollen wir mal ein Auge zudrücken.

Jedenfalls steckt in dem Newcomer einges an Features, die dafür sorgen könnten, dass der Hydrasynth sein Publikum finden wird. Eben mal nicht Subtraktion und analog. Aber nicht nur die Synthese des ASM Hydrasynth lässt aufhorchen, sondern auch seine Möglichkeit, MPE-Daten zu senden und zu empfangen.

Nord Nord Wave 2 Synthesizer / Sample-Player

Der Nord Wave 2 ist sicher eine feine Sache – aber irgendwie auch verdammt spät dran. Bereits 2007 erschien der Vorgänger Nord Wave und hatte schon damals Startschwierigkeiten, weshalb er früher als bei Clavia üblich wieder aus dem Programm genommen wurde. Er entwickelte sich daraufhin zum Geheimtipp am Gebrauchtmarkt und hält sich tapfer bei ca. 1.100,- Euro. Nun kommt der Nachfolger und bietet einiges an Features mehr, die man damals schmerzlich vermisst hatte. Aber das ist 13 Jahre her! Größerer Speicher, höhere Polyphonie, Arpeggiator, bessere Tastatur. Alles gut und schön, aber um was? Um damit nun auf der Bühne aufwendige Orchester-Samples abfeuern zu können? Na, das können die Geschwister Stage und Piano auch – und dort sind diese Sampleplayer-Funktionen meines Erachtens auch richtig aufgehoben. Aber braucht ein waschechter Synthesizer wirklich Gigabyte große Sample-Librarys? In der Hinsicht hatte sich schon Dave Smith mit dem Prophet X verzockt. Natürlich ist der Nord Wave 2 sicher ein großartiges Keyboard, aber ob sich das am Markt mit dieser Kombination an Features heute noch durchsetzen kann, wird sich zeigen.

Sequential Pro 3 Synthesizer

Sexy aussehen tut das Teil schon mal. Klappbare Pannels sollten eh der Standard werden. Ausgestattet mit den Filtern von Prophet 6 und OB-6 sowie all den Möglichkeiten, die schon der Vorgänger Pro 2 hatte – und nun noch mehr – ist der Sequentiell Pro 3 schon ein Sahnestückchen.

Mit Sicherheit spielt der Sequential Pro damit unter den Solo-Synthesizern in der obersten Liga mit. Ganz billig wird das nicht werden – wie bei Sequential üblich – aber das alleine macht mir keine Kopfzerbrechen, sondern eher die Innovationsfrage. Gefühlt erleben wir bei DSI (heute wieder Sequential) die Hundertste Neuauflage des alten Propheten (in der einen oder anderen Form). Das ist nicht unbedingt schlecht, aber manche Companys sind auch schon in Schönheit gestorben.

Moog Subsequent 25 Synthesizer

Sexy aussehen tut das Teil schon mal. Abgeschrägte Pannels sollten eh der Standard werden … aber das alleine macht mir keine Kopfzerbrechen, sondern eher die Innovationsfrage. Gefühlt erleben wir bei … klingt das nach einem Déjà-vu? Klare Absicht, denn ähnlich wie beim Pro 3 kann ich für Moog nur hoffen, dass sie mal aus dieser Analogischen-Moog-Ecke herauskommen und sich dahin wagen, wo heute Arturia und andere ganz neue Pfade entdecken. Aber klar, der Moog Subsequent 25 rundet das Produktportfolio nach unten ab und ist ganz sicher ein hervorragender Synthesizer.

Wie bereits angekündigt, sind das längst nicht alle Synth-News gewesen, aber zumindest jene, zu denen ich noch ein paar Worte sagen wollte. Kommen wir zur Modular- und Eurorack-Ecke:

Die wohl spektakulärsten Modular-News NAMM 2020

Da mag man jetzt über Behringer denken, wie man will, aber ganz klar sind seine zwei Eurorack-Serien in Anlehnung an Moog und Roland sicher die spektakulärsten Ankündigungen. Mag sein, dass der Innovationsfaktor gegen Null geht, aber Behringer hat sich auch nicht auf die Fahne geschrieben, die fortschrittlichste Synth-Schmiede werden zu wollen.

Der Knaller ist ganz sicher der bereits im Vorfeld angekündigte Moog-Nachbau:

Behringer System 55 Modularsystem

Während die ganze (Modular-) Welt mit Spannung den Nachbau des Roland System 1oo M erwartet hat, präsentierte Behringer vor einigen Wochen ganz überraschend seinen Moog-Nachbau im Eurorack-Format. Noch gibt es keine Preise, aber es würde mich wundern, wenn die Module nicht deutlich unter 100,- Euro das Stück liegen würden. Und klanglich? Da die Behringer Synthesizer bislang alle Hoffnungen an das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis voll und ganz erfüllt haben, erwarte ich auch diesmal keinen Ausrutscher von Behringer.

Behringer System 100 Modularsystem

Der Nachbau eines Roland System 100 M ist grundsätzlich sehr lobenswert. Das Original-System ist nur noch schwer zu bekommen und kostet ein kleines Vermögen. Da sich der Klang des System 100 M aber grundlegend von den damaligen Moog-Modularsystemen unterschieden hat, wäre es schade, wenn dieser sämig, softe Sound von Roland verloren ginge. Entscheidend ist also auch hier wieder, in welchem Maße es Behringer gelungen ist, gerade diesen sehr eigenen Klangcharakter einzufangen.

Xenomorph Modularsynthesizer

Ich bin leider kein „Lötartist“ und so machen mich reine DIY-Projekt immer ein wenig „kirre“. Alleine der Anblick des Xenomorph ist beeindruckend. Inspiriert vom Synton Fenix, könnte dieses Schätzchen etwas ganz Besonderes werden. Da man nicht alles haben kann, bin ich letztendlich aber dann doch froh, dass DIY meine Kompetenzen weit überschreitet und mir dadurch die Entscheidung schon mal abgenommen wurde.

Die wenigen Neuheiten Drumcomputer und Grooveboxen NAMM 2020

Der Aufreger der Show, gleich zu Beginn:

Rossum Electro Music/E-MU SP-1200 Drumcomputer

So sieht sie also aus, die neue Rossum SP-1200 35th Anniversary. Kaum zu unterscheiden vom Original, bis auf das rote Display und das (nicht wirklich schöne) Rossum-Logo rechts unten in der Ecke.

Für 7.500,-USD bekommt man das Teil aber auch nur, wenn man Glück hat und auf der Warteliste (!!!) nicht der Letzte ist. Wir mutmaßen mal, dass im Preis der Einkauf des Originals enthalten ist. So richtig nach Neuauflage sieht das nämlich nicht aus – und auch der Verkaufspreis untermauert diese Vermutung.

Am Ende stellt sich aber die Frage – und die kommt von einem bekennenden Vintage-Gläubiger – braucht man heute wirklich ich eine SP-1200? Wenn schon Vintage, dann doch den Vorgänger SP-12, oder? Nicht etwas weil er weit günstiger am Markt zu haben ist (und immer noch extrem viel Geld kostet), sondern weil die SP-12 doch deutlich crisper klingt als die SP-1200. Egal – so was diskutieren wir dann auf der Superbooth 20 oder an unserem Experience-Day am 8.2. in München ;-)

AKAI MPC ONE Sampling-Groovebox

Schick sieht das kleine schwarze Kästchen aus. Die AKAI MPC One passt vielleicht sogar in die Damenhandtasche – mal für den schnellen Gig zwischendurch. Sie liegt damit zwischen der MPC Studio, die derzeit 328,- Euro im Laden kostet und der MPC X, die mit 1.799,- Euro zu Buche schlägt. Mich persönlich hätte es trotzdem gefreut, wenn die MPCs grundsätzlich klappbare Displays hätten. Aber der Kurs, den InMusic eingeschlagen hat, stimmt schon. Standalone mit Rechneranbindung (auf Wunsch) – und irgendwie immer noch das klassische MPC-Feeling. Die bunten Neonlichter müsste ich jetzt nicht unbedingt haben – aber ohne geht’s ja heute in dem Bereich offensichtlich nicht mehr.

Aber wie immer, wo sich Trends etabliert haben bis hin zum Mainstream, gibt’s irgendwann Gegenbewegungen. Ich freue mich schon auf die erste MPC, die nicht mehr aussieht wie ein Weihnachtsbaum.

Behringer RD-6 Drumcomputer

Keine Frage, das Ding macht Laune und wird auch sicher wegen des günstigen Kurses auch in vielen Techno-Haushalten stehen. Aber warum zum Henker kommt die Behringer RD-9 nicht?

Na egal, denn nachdem die Behringer RD-8 unsere Tester schon voll überzeugen konnte, dürfte wohl auch die RD-6 die Herzen der analogen Drumcomputer-Gemeinde erfreuen. Die Sounds, die im Video zu hören sind, klingen schon mal überzeugend.

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Durchzappen der gesamten NAMM NEWS. Am besten nutzt ihr dazu die folgenden Icons. Da gibt es noch jede Menge zu entdecken und noch sind wir auch nicht am Ende der Show angekommen. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendetwas Geniales übersehen haben, aber besser ihr bleibt am Ball und schaut immer mal wieder rein.