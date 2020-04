Marktübersicht 2020: Die besten E-Gitarren unter 500,- Euro

Über 50 E-Gitarren unter 500,- Euro!

Low- und Midrange E-Gitarren sind so gut wie noch nie. Man kann zwar nicht so weit gehen und die Midrange-Gitarren von heute die High-Range von gestern nennen, aber in Sachen Qualität, Verarbeitung, Features und Ästhetik haben die letzten zehn Jahre ein paar großartige Modelle hervorgebracht. Ohne große Umschweife wollen wir euch die besten Gitarren für bis zu 500,- Euro präsentieren. Die Hauptkriterien hierbei: eine gewisse Qualität – big buy for small buck – und Verfügbarkeit.

Egal, welche Gitarrenbauform – wir haben für jede Modellart preiswerte Gitarren getestet und unter die Lupe genommen. G&L Stratocaster sind genauso in der Liste anzutreffen wie Jackson Metal-Äxte oder Harley Benton Singlecuts. Nur Jazzmaster und Bariton-Gitarren sind in der 500,- Euro Preisriege eine Rarität. Wer einen wichtigen Namen hat, der hier nicht fehlen darf – wir tragen gerne nach und vergewissern uns, dass die Liste stetig wächst.

Harley Benton ST-62DLX

Cort CTR250

KRAMER GUITARS FOCUS VT211S

SQUIER AFFINITY JAZZMASTER

HARLEY BENTON HB-35PLUS VINTAGE BURST

HARLEY BENTON SC-550 BLACK CHERRY FLAME

G&L TRIBUTE LEGACY BLACK

CORT KX 300 ETCHED BLACK RED

HARLEY BENTON TE-20MN

EPIPHONE LES PAUL 1960 BONAMASSA LTD

EPIPHONE SG STANDARD ’61 VINTAGE CHERRY

CHAPMAN ML3 MODERN INCARNADINE

HARLEY BENTON FUSION-T HH

G&L TRIBUTE DOHENY SURF GREEN

HARLEY BENTON SC-450PLUS

DEAN GUITARS CUSTOM 450 FLAME TOP

FGN BOUNDARY ILIAD

IBANEZ TCM50-GBO

FGN BOUNDARY ODYSSEY

G&L TRIBUTE S-500

FENDER PLAYER SERIES STRAT PF SILVER

CORT G260CS OLYMPIC WHITE

HARLEY BENTON HB-35 PLUS

HARLEY BENTON BM-75 TRANS RED

TRAVELER GUITAR PRO SERIES

HARLEY BENTON DELTA BLUES MJCE

DANGELICO PREMIER BOWERY VS

IBANEZ AS83-STE ARTCORE

IBANEZ RGA42FM

EPIPHONE LES PAUL DC PRO FC

TAKAMINE GN93CE-NAT

CORT G290 FAT

CORT GOLD MINI

HARLEY BENTON FUSION-II HSH MN FCH

JACKSON JS32 DINKY

DV MARK DV LITTLE GUITAR F1 CGR

HARLEY BENTON CST-24HB

G&L TRIBUTE FALLOUT

JACKSON SOLOIST SL4X DAPHNE BLUE

HAGSTROM ULTRA SWEDE ESN BK

EASTWOOD GUITARS CLASSIC AC

JACKSON ADRIAN SMITH SDXQ

DANELECTRO 59X BLACK

HARLEY BENTON CST-24T