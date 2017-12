Die besten Delay Pedale auf einen Blick

Es gibt wohl kaum einen Effekt, der die Musikgeschichte so nachhaltig beeinflusst hat, wie das Echo. Ehemals angetreten als einfache Raumsimulation, entwickelte sich das Delay in seiner Geschichte zu einem Stilmittel in fast jeder Musikrichtung und das unabhängig davon, mit welchem Instrument es nun eingesetzt wurde und bis heute konsequent eingesetzt wird. Man stelle sich nur mal vor, wie die Karriere eines David Gilmour oder The Edge (U2) verlaufen wäre, würde es den enorm inspirierenden Sound eines Echos nicht geben.

Doch nicht nur die Frauen und Männer an den sechs Saiten setzen ein Delay von jeher und oft genug ein, auch Bassisten, Keyboarder und unzählige weitere Instrumentalisten nutzen einen Echoeffekt, um nicht selten die eigene Kreativität bedeutend zu erweitern. Ganz zu schweigen vom Einsatz in einer Studioumgebung, bei der das Delay ein unverzichtbares Werkzeug beim Mischen darstellt und dem oft der erste Griff gilt, wenn es um das Verfeinern von Audiotracks geht.

Die besten Delay Pedale – die Kriterien

Doch was qualifiziert die besten Delay-Pedale, um in unserer Zusammenfassung zu erscheinen? Na klar: Sound, Sound und nochmals Sound! Nun, das wäre vielleicht etwas zu einfach gedacht, denn neben dem eigentlichen Klang gibt es schon noch ein paar weitere Dinge, die das Leben mit einem Delay eine ganze Menge einfacher bzw. beherrschbarer machen. Sicherlich sind hochwertige AD/DA-Wandler eine Grundvoraussetzung für ein sauber abgebildetes und möglichst rauschfreies Effektsignal, darüber sind wir uns sicher einig. Allerdings sind Sachen, wie das Eingeben der Verzögerungszeit per Fußtritt, Modulationen des Echosignals mittels eines LFOs, die rhythmischen Unterteilungen der Wiederholungen oder aber eine Stereosignalführung schon ganz praktisch – und sogar in einem Großteil der von uns hier aufgeführten Pedale enthalten.

Und getestet haben wir bislang eine ganze Menge dieser Kisten: analog und digital, mono und stereo, mit Tap-Tempo-Funktion und ohne, günstigere und Premiumprodukte, die allesamt bei uns im Test ihre Hosen runterlassen mussten! In unserer Liste über die besten Delay-Pedale seht ihr also nun die Empfehlungen der Redaktion in dieser Kategorie. Wie immer ist auch diese Liste nicht als Chart zu verstehen, denn dafür haben wir ja eigens eine für diesen Typ Effekt eingerichtet. Dort lohnt es sich immer, mal wieder vorbeizuschauen und vor allem mit abzustimmen! Und nun wünschen wir viel Spaß beim Durchlesen und Durchhören der Reviews und der dazu gehörigen Soundfiles – es sind eine ganze Menge!