Marktübersicht 2020: 55 Synthesizer unter 1.000,- Euro (bis 4-stimmig)

Über 50 Synthesizer unter 1.000,- Euro

Haben wir bislang von „analogen Synthesizern“ unter 1.000,- Euro gesprochen, gehen wir nun dazu über, ganz bewusst keine Grenze mehr zwischen digital und analog zu ziehen.

Deutlich über 50 Synthesizer haben nun Einzug in unsere Marktübersicht gefunden. Ein wichtiges Kriterium war uns die Verfügbarkeit. Synthesizer, die erst kaum mehr oder nur auf Sonderbestellung lieferbar sind, haben wir nicht gelistet. Hingegen taucht Behringer Poly D in der Liste auf, da wir davon ausgehen, dass dieser demnächst in großer Stückzahl verfügbar sein wird. Durchs Raster gefallen sind auch all jene Synthesizer, die die magische 1.000,- Euro Marke nicht knacken konnte. Aber keine Bange, schon bald finden sich die kostspieligeren Modelle in einer eigenen Liste wieder.

Wir waren trotzdem erstaunt, dass wir trotz allen Einschränkungen, auf 50 aktuell verfügbare Synthesizer gekommen sind. Wann bitte gab es das schon mal? 50 verschiedene Hardware-Synthesizer für unter 1.000,- Euro. Wobei das günstigste Modell gerade mal 49,- Euro kostet.

Monophon bis 4-stimmig

Irgendwo mussten wir eine Grenze ziehen – und so sind Synthesizer mit mehr als 4 Stimmen in dieser Marktübersicht nicht gelistet worden. Ebenso fehlen Eurorack-Module, außer es gibt sie auch als vollwertige Desktop-Variante.

Die teuersten Synthesizer zuerst

Die Reihenfolge der Liste ist nun auch nicht mehr Ausdruck einer Beurteilung, sondern staffelt sich nach aktuellem Verkaufspreis (Stand Januar 2020). Einen Praxisreport zu jedem Synthesizer findet ihr unter jedem Bild in unserem verlinkten Testbericht.

Welcher Synthesizer fehlt noch?

Ja, das würden wir auch gerne wissen – und zwar am liebsten von euch. Wir tragen gerne noch einige Artikel nach. Bitte aber keine DIY-Synths vorschlagen, die behandeln wir ebenfalls mal in einer eigenen Liste.

Legen wir los:

Hypersynth Xenophone Synthesizer

Aktueller VK: 999,- Euro

Analogue Solutions Leipzig-S Synthesizer

Aktueller VK: 979,- Euro

Moog Grandmother Synthesizer

Aktueller VK: 885,- Euro

Analogue Solutions Nyborg-12 / Nyborg 24

Aktueller VK: 749,- Euro

Polyend & Dreadbox Medusa Sequencer und Synthesizer

Aktueller VK: 739,- Euro

Behringer Poly D Synthesizer

Aktueller VK: 739,- Euro

Korg Minilogue XD-Module Synthesizer

Aktueller VK: 649,- Euro

Korg ARP Odyssey Module Synthesizer

Aktueller VK: 649,- Euro

Malekko Manther Synthesizer

Aktueller VK: 599,- Euro

Korg ARP Odyssey Synthesizer

Aktueller VK: 599,- Euro

Moog Siri Synthesizer

Aktueller VK: 595,- Euro

Roland System-1m

Aktueller VK: 579,- Euro

Moog Mother 32 Synthesizer

Aktueller VK: 575,- Euro

Korg MS-20 mini Synthesizer

Aktueller VK: 549,- Euro

Dreadbox Nyx V2 Synthesizer

Aktueller VK: 539,- Euro

Korg Minilogue XD Synthesizer

Aktueller VK: 525,- Euro

Waldorf Pulse II Synthesizer

Aktueller VK: 519,- Euro

Dreadbox Erebus V3 Synthesizer

Aktueller VK: 499,- Euro

Korg Minilogue Synthesizer

Aktueller VK: 499,- Euro

MFB Dominion Club Synthesizer

Aktueller VK: 499,- Euro

Deopfer Dark Energy III Synthesizer

Aktueller VK: 469,- Euro

Vermona Mono Lancet ’15

Aktueller VK: 459,- Euro

Arturia Minibrute 2S Synthesizer

Aktueller VK: 449,- Euro

Arturia Minibrute 2 Synthesizer

Aktueller VK: 439,- Euro

Behringer Odyssey Synthesizer

Aktueller VK: 439,- Euro

Roland SE-02 Synthesizer

Aktueller VK: 434,- Euro

Roland System-1 Synthesizer

Aktueller VK: 409,- Euro

Korg MicroKORG S Synthesizer

Aktueller VK: 399,- Euro

Roland Ju-06A Synthesizer

Aktueller VK: 399,- Euro

Novation Bass Station II Synthesizer

Aktueller VK: 399,- Euro

Cyclone Analogic TT-303 Bass Bot V2 Synthesizer

Aktueller VK: 379,- Euro

Roland TB-03 Synthesizer

Aktueller VK: 369,- Euro

Roland SH-01A Synthesizer

Aktueller VK: 347,- Euro

Behringer Pro-1 Synthesizer



Aktueller VK: 329,- Euro

Behringer K-2 Synthesizer

Aktueller VK: 319,- Euro

Behringer WASP Deluxe Synthesizer

Aktueller VK: 314,- Euro

Twisted Electrons therapKid Synthesizer

Aktueller VK: 299,- Euro

Behringer Model D Synthesizer

Aktueller VK: 299,- Euro

Behringer MS-1 Synthesizer

Aktueller VK: 299,- Euro

Behringer Neutron Synthesizer

Aktueller VK: 298,- Euro

Arturia MicroBrute Synthesizer

Aktueller VK: 279,- Euro

Roland TB-3 Synthesizer

Aktueller VK: 279,- Euro

Arturia MicroFreak Synthesizer

Aktueller VK: 277,- Euro

Modal Skulpt Synthesizer

Aktueller VK: 269,- Euro

Novation Circuit Mono Station



Aktueller VK: 269,- Euro

Korg Monologue Synthesizer

Aktueller VK: 244,- Euro

Sonicsmith Modulor A1

Aktueller VK: 239,- Euro

Korg Volca Serie Synthesizer

Aktuelle VKs je nach Ausstattung zwischen 109,- Euro und 185,- Euro

IK Multimedia UNO Synth



Aktueller VK: 169,- Euro

Behringer Crave Synthesizer

Aktueller VK: 159,- Euro

Behringer TD-3 Synthesizer

Aktueller VK: 149,- Euro

MAM MB33 Retro Synthesizer

Aktueller VK: 139,- Euro

Modal CRAFTSynth V2.0 Synthesizer

Aktueller VK: 137,- Euro

Korg Monotron Duo Synthesizer

Aktueller VK: 49,- Euro