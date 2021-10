Kaufberatung: Die besten Audiointerfaces für Einsteiger

Einsteiger-Audiointerfaces im Überblick

Vor allem als Einsteiger hat man es beim Kauf des ersten Audiointerfaces nicht leicht. Man hat ohnehin nur wenig bis gar keine Erfahrung damit, manche Begriffe erklären sich erst, wenn man den Studio-Kollegen befragt. Und das Budget ist oftmals begrenzt. Daher stellen wir euch in diesem Artikel „Die besten Audiointerfaces für Einsteiger“ einige wichtige Kritikpunkte für den Kauf des passenden Interfaces vor. Und wie es sich für eine AMAZONA.de Kaufberatung gehört, präsentieren wir euch auch gleich alle aktuellen Interfaces bis zu einem Preis von 300,- Euro.

Wer schon länger im Business unterwegs ist und sich selbst bzw. die an das Interface gestellten Aufgaben eher in den Profi-Bereich fallen, findet im folgenden Artikel eine dazu passende Aufstellung der aktuellen Interfaces:

Audiointerfaces – Überblick

Das Thema Audiointerfaces gehört bei AMAZONA.de mit Sicherheit zu den beliebtesten Beiträgen. Egal ob Einsteiger-, Mittelklasse- oder Profi-Interface, jeder besitzt eins, will eins oder möchte einfach nur das nächste bessere Modell finden.

Da sich die heutige Kaufberatung um Einsteiger-Audiointerfaces dreht, machen wir zunächst einen Schritt zurück und klären, wieso und weshalb man überhaupt ein Audiointerface benötigt. Den regelmäßigen Lesern von AMAZONA.de wird die Frage keine Probleme bereiten, aber besonders Anfänger stellen sich oftmals die Frage: Reicht denn nicht die interne Soundkarte meines Computers aus? Sowohl an Mac- als auch PC-Computern finden sich doch Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofone. Grundsätzlich sind diese natürlich nutzbar, aber man stößt doch recht schnell an die Grenzen des Machbaren bzw. gewisse Funktionen stehen einem dann erst gar nicht zur Verfügung. Herkömmliche Laptops oder Desktop-Computer sind eben für Heimanwendungen, Daten- und Textverarbeitungsprogramme oder Surfen im Internet konzipiert. Audioanwendungen haben allerdings andere Anforderungen an Computer.

Das fängt schon beim Hören von Musik an. Selbst beim reinen Abspielen von Audio-CDs oder MP3s stellt man schnell einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen interner Soundkarte und einem Audiointerface fest. Der Grund sind die in der Regel besseren Wandler, in diesem Fall die Wandlung von digital zu analog. Dabei kann ein Audiointerface durchaus „intern“ als Erweiterungskarte verbaut werden, muss also nicht ein externes Gerät sein.

Gleiches ergibt sich beim Aufnehmen von externen Signalen, seien es Mikrofone, Instrumente oder andere Hardware. Auch hier haben Audiointerfaces einen klaren Qualitätsvorteil, in diesem Fall nun die Wandlung von analog zu digital. Möchte man mehrere Signale gleichzeitig aufnehmen bzw. ausgeben, sei es beim Aufnehmen von Gesang und Gitarre/Klavier, der Aufnahme einer Bandprobe oder dem Ausgeben eines mehrspurigen Arrangements auf der Bühne, helfen Audiointerfaces mit ihren Ein- und Ausgängen ebenfalls weiter.

Vor dem Kauf sollte man klären, welche Schnittstelle am Computer vorhanden ist. Seit vielen Jahren ist USB die am weitesten verbreitete Verbindungsart. Vor allem dank Apple hat sich auch Thunderbolt schnell etabliert. Da die Preise von Thunderbolt-Interfaces in der Regel aber deutlich über denen mit USB-Schnittstelle befinden und die Schnittstelle im Hinblick auf Einsteiger-Anforderungen keine nennenswerten Vorteilen bieten, sollten Einsteiger sich auf die USB-Interfaces konzentrieren. Firewire oder interne PCIe Karten sind zwar ebenfalls noch erhältlich, spielen aber mittlerweile nur noch eine Nebenrolle.

Wer tiefer in die Materie Schnittstellen einsteigen möchte, findet in unserem Artikel „Die beste Audioschnittstelle“ detaillierte Informationen zu den einzelnen Verbindungsarten, deren Geschwindigkeit sowie Vor- und Nachteile.

Sind die Eckpunkte des Audiointerfaces festgelegt, steht man vor der sprichwörtlichen Qual der Wahl. Daher findet ihr in der folgenden Auflistung alle aktuellen Audiointerfaces für Einsteiger. Natürlich sind alle Einträge dieser Kaufberatung zu ihren jeweiligen Einzeltests verlinkt. Dort findet ihr alle Infos, Fotos und Wissenswertes zum Einsatz in der Praxis. Berücksichtigt haben wir diesmal wie gesagt Produkte bis zu einem maximalen Preis von 300,- Euro und es finden sich nur Produkte verlinkt, die als Ein- und Ausgangswandler dienen. Nicht enthalten ist somit beispielsweise der M-Audio Micro DAC.

Weitere Tipps & Tricks zum Thema Audiointerface findet ihr hier:

Auch wenn einige Audiointerfaces bereits einige Jahre auf dem Markt sind, sind alle Interfaces der Liste aktuell erhältlich und somit weiterhin interessant. Nun viel Spaß beim Stöbern, Lesen und hoffentlich Finden des passenden Audiointerfaces.

Arturia MiniFuse 1, MiniFuse 2

Audient ID14, ID4 MK2

Audient Sono

Behringer U-Phoria UM2, UMC22

Behringer U-Phoria UMC202HD, UMC204HD

Behringer U-Phoria UMC1820

Centrance MixerFace R4

ESI Maya 22 USB, Maya 44 USB

ESI U22 XT

ESI U24 XL

ESI U86 XT

ESI UGM 192

EVO4, EVO8 (Audient)

Fluid Audio SRI-2

Focusrite iTrack Solo Lightning

Focusrite Scarlett 3rd Generation Solo, 2i2, 4i4, 8i6

Fun Generation UA-202

IK Multimedia AXE I/O, AXE I/O Solo

IK Multimedia iRig HD-2, Pre HD, Pre-2, Pro Duo, Pro, Stream

IMG Stageline MX-1 IO

M-Audio AIR Hub, 192-4, 192-6, 192-8, 192-14

M-Audio M-Track Solo, Duo

Mackie Onyx Artist 1×2, Producer 2×2

Midiplus Studio 2, Studio 4, Studio M

Miditech Audiolink, Audiolink light, Guitarface

MOTU M2, M4

MOTU Microbook IIc

Native Instruments Komplete Audio 1, Audio 2

Native Instruments Komplete Audio 6 Mk2

Presonus Audiobox iOne, iTwo, USB96

Presonus Revelator io24

Presonus Studio 24c, Studio 26c, Studio 68c

Rode AI-1

SSL 2+

Steinberg UR12, UR22 MK2, UR242, UR44

Steinberg UR22C, UR24C

Swissonic UA-2×2

Tascam Series 102i

Tascam US-1×2 HR, US-2×2 HR, US-4×4 HR

TC Helicon Go-Serie

Zoom U-22

Zoom UAC-2

